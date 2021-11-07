Vodafone запустить мікрокредитування та грошові перекази між абонентами

В Україні вже з наступного року видаватимуться фінтех-ліцензії, які дозволять "легше заходити" на ринок операцій із фінансами, повідомляє UBR.

"Ці ліцензії матимуть менше ризиків, ніж банківські, але охоплюватимуть більшість операцій, які люди проводять зі своїми грошима" , - про це розповів Василь Лацанич, голова телеком-підрозділу NEQSOL Holding, якому належить українська Vodafone.

За його словами, йдеться насамперед про транзакції між споживачами (р2р), оплати прямими переказами, а також кредити та мікрокредити.

Для того, щоб надавати подібні послуги, потрібні клієнтська база, інструменти обліку та деякі гроші, щоб виконувати транзакції.

"У мобільних операторів все це є. Навіть якщо взяти найбільший український банк, то з погляду IT він виглядатиме слабо на тлі навіть найменшого українського мобільного оператора" , - наголосив Василь Лацанич.

Він наголосив, що білінгові системи операторів є більш надійними, потужними, швидкими та дешевими з розрахунку на одну транзакцію.