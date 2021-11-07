Що обов'язково має бути в автомобільній аптечці

Автомобільна аптечка – обов'язковий атрибут у кожній машині. За її відсутність водій несе відповідальність, а також за те, що в ній знаходиться і який препарат має термін придатності, повідомляє РБК-Україна.

Що ж має бути обов'язково в авто аптечці читайте далі.

У законі "Про Національну поліцію" зазначено, що зупиняти автомобіль для перевірки аптечки та вогнегасника інспектори не повинні. Але перевірити їх наявність, комплектність або термін придатності можуть і під час зупинки з інших причин. Штрафи можуть отримати лише водії, які перевозять пасажирів – від 680 гривень. (ч. 2 ст. 121 КУпАП)

Буває, що поліція кваліфікує відсутність аптечки як порушення ч. 1. ст. 121 Кодексу України з адміністративних порушень. Але ця стаття про відповідальність водія за керування автомобіля з технічними несправностями та його експлуатацію заборонено.

Проте аптечка рятує у складних ситуаціях водіїв, пасажирів, інших учасників дорожнього руху та просто незамінна у ситуації з ДТП.

Що саме має бути в автомобільній аптечці, регулюється нормами ДСТУ 3961-2000 "Аптечка медична автомобільна".

Набір №1

джгут для зупинки кровотечі – 1 прим.

- еластичний бинт (5 м х 10 см) - 1 шт.

- бинт марлевий стерильний (5 м х 10 см) - 2 шт.

- бинт марлевий стерильний (7 м х 14 см) - 1 шт.

- бинт марлевий нестерильний (5 м х 5 см) - 1 шт.

- бинт марлевий нестерильний (7 м х 14 см) - 1 шт.

- серветки з хлоргексидином (або замінники) (6 см х 10 см) - 2 шт.

- смужки на гелевому підставі з антимікробною дією полігексаметилен гуанідин гідрохлориду (або замінники) (10 см х 50 см) - 2 шт.

- серветки кровоспинні з фурагіном (або його замінники) (6 см х 10 см) – 2 шт.

- серветки стерильні (6 см х 10 см) - 6 шт.

- пакет перев'язувальний стерильний - 1 шт.

- ножиці парамедичні - 1 шт.

- косинка медична перев'язувальна з будь-якої тканини (50 см х 50 см) - 1 шт.

– гелева пов'язка для опіків – 1 шт.

Набір №2

плівка (клапан) для штучного вентилювання легень – 1 шт.

– рукавички медичні № 8 із поліетилену, комплект – 1 шт.

– термопростирадло (160 см х 210 см) – 1 шт.

– пінцет анатомічний – 1 шт.

– шпильки англійські – 2 шт.

При необхідності водії можуть додати до аптечок найпростіші препарати: знеболювальне, від розладу шлунка, від тиску та серцеві.