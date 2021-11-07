Тимошенко розкритикувала закон про олігархів

Закон про олігархів, який підписав президент Володимир Зеленський, не має нічого спільного з деолігархізацією, і покликаний лише відволікти увагу суспільства від реальних проблем, повідомляє Україна 24.

Про це заявила лідерка партії "Батьківщина", народна депутатка Юлія Тимошенко.

Політик зазначила, що боротися з олігархами в Україні треба дуже чіткими методами:

"Перше - це демонополізація. Друге - поставити під контроль всіх чиновників, представників влади всіх рівнів, щоб вони не робили кулуарні схеми. Зараз журналісти знімають представників влади, "слуг народу", де вони по ресторанах сидять, "клеять бізнес". Вони там, умовно кажучи, "в тіні", нормально приторговують країною. Треба поставити під контроль їх контакти. Треба обов'язково закрити офшори, а вони не закриваються цим законом. Монопольне законодавство не посилюється цим законом".

За її словами, в цьому законі є "такі речі, які нічого спільного з боротьбою з олігархами не мають".