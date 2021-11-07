Україна отримала майже 3 млн доз вакцини Moderna

Фонд ЮНІСЕФ доставив в Україну ще 2 930 300 доз вакцини від коронавірусу виробництва компанії Moderna. Ця партія надійшла безкоштовно в рамках глобальної ініціативи COVAX, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

Загалом в рамках ініціативи COVAX в Україну надійшли 7 415 810 доз вакцин різних виробників, зокрема Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Sinovac. Як зазначають в ЮНІСЕФ, поставки вакцин від COVAX продовжаться.

Зберігання й логістику вакцини Moderna, отриманої від COVAX, із дотриманням відповідного холодового ланцюга в Україні забезпечує американське агентство USAID.