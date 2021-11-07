Топ-10 серіалів Netflix, які варто подивитися

24 роки тому Netflix транслювала лише стендапи для американської аудиторії. Сьогодні це світовий лідер за кількістю кінопродукції у веб-просторі. Тож не дивно, що за мегапопулярними картинами глядачі могли пропустити те, що точно варте нашоъ уваги, повідомляє Обозреватель.

Сайт підготував добірку із 10 маловідомих, та дуже цікавих серіалів від Netflix. Порахуйте, скільки з них ви вже бачили.

1. "Наша планета" (2019; 1 сезон із 8 серій)

Це серіал для справжніх естетів та тих, кому подобається дивитися документальні фільми про планету і все живе на ній. Кожна серія присвячена різним куточкам світу – джунглям, морю, пустелям, лісу, льодовикам. У сюжетах йдеться про те, що в природі все має гармонію і все взаємопов'язане.

Також режисери порушили проблему впливу людини на флору й фауну: вирубки лісів, забруднення повітря, винищення видів тварин абощо. Крім того, ви дізнаєтеся, як зміни клімату впливають на всіх живих істот.

2. "Маніяк" (2018; 1 сезон із 10 серій)

Це мінісеріал у жанрі чорної комедії з елементами трилеру і фантастики. За сюжетом двоє незнайомців – Оуен та Енні – беруть участь у розробці нового фармацевтичного препарату. Цей засіб начебто має розв'язувати будь-які проблеми, пов'язані з ментальним здоров'ям – від шизофренії до "розбитого серця". Жінка і чоловік не здогадуються про побічні ефекти від ліків.

3. "Жертва номер 8" (2018; 1 сезон із 8 серій)

В Іспанії терористи беруть у заручники людей, 8 із яких вбивають та ще декількох травмують. Поліція підозрює в злочині 23-річного Омара Джамала. Цей персонаж не визнає провину і вимагає доказів. Йому ніхто не вірить окрім рідних.

Мама та дівчина Омара збирають факти, щоби переконати поліцію в хибності підозр. Дізнайтеся, чи вдалося правоохоронним органам знайти справжніх винних.

4. "Космічні війська" (2020; 1 сезон із 10 серій, планується 2 сезон)

Це американський комедійний серіал, в якому генерал BBC Марк Нейрд мріє очолити BBC Сполучених Штатів. Натомість він стає головнокомандувачем Космічних військ. Спецзавдання героя – оперативно освоїти Місяць та дати Америці можливість "панувати" в космосі.

5. "Неортодоксальна" (2020; 1 сезон із 4 серій)

Це художня екранізація реальної історії життя Дебори Фельдман, американсько-німецької письменниці. Режисери взяли сюжети в її мемуарах. Головна героїня на ім’я Есті виховувалася в ультраортодоксальній громаді, де місія жінки – народження дітей.

Дівчина вирішує переїхати в інше місто, щоби реалізувати свої плани на життя. Вона тікає до Берліну, де знаходить нових друзів, закохується та ходить на заняття до консерваторії. Усе було добре, та щось пішло не за планом.

6. "Голлівуд" (2020; 1 сезон із 7 серій)

Історія про Голлівуд у 40-ві роки, у його "золоту епоху". У серіалі йдеться про амбіційних людей, які після війни починають свою акторську діяльність. Вони мріють стати знаменитими у кінематографі.

Досягти поставленої цілі заважають соціальні проблеми: расова та гендерна дискримінація, харасмент (домагання) тощо. Дізнайтеся, як герої протидіятимуть несправедливості.

7. "Мені це не подобається" (2020; 1 сезон із 7 серій)

Сюжет для комедійно-драматичного серіалу взято з однойменного коміксу Чарльза Форсмана. У ньому йдеться про 17-річну Сідні Новак, батько якої покінчив життя самогубством. Дівчина з'ясовує, що має суперздібність – уміння керувати предметами силою думки (телекінез). Завдяки дару вона змогла зрозуміти причину смерті батька.

8. "Життя із собою" (2019; 1 сезон із 8 серій)

Цей серіал сподобається тим, хто полюбляє думати про сенс життя. В екзистенційній комедії сім'янин вирішує взяти участь у науковому експерименті. Це для того, щоби стати кращою версією себе ж. Але не все йде за планом: повернувшися додому, чоловік зустрічає свого вдосконаленого двійника. Дізнайтеся, як змінилося життя головного героя після знайомства із собою.

9. "Неймовірне" (2019; 1 сезон із 8 серій)

У сюжеті йдеться про згвалтування 18-річної Марі Адлер, яке відбулося насправді (у 2008 році в штаті Вашингтон). Постраждала повідомила про це поліції, але їй не повірили.

Під тиском детективів дівчина відмовляється від своїх слів, називаючи їх вигадкою. За декілька років відбулася ще серія жорстоких згвалтувань. Чи вдасться детективам знайти винуватця?

10. "Восьме чуття" (2015-2018; 2 сезони по 12 серій)

Це науково-фантастичний серіал про вісімку незнайомців ("сенсейтів"), які знаходяться в різних куточках світу. Вони живуть звичайним життям, та раптом між ними виникає зв'язок – ментальний та емоційний.

Чоловік, який розгадав, як це працює, вирушає в подорож по світу, щоби зібрати в одну локацію всю вісімку та навчити всього, що вміє сам. Слідом за ним поїхав Містер Уісперс, який хоче знищити всіх сенсейтів.