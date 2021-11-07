Як законсервувати мотоцикл на зиму: поради мотовласникам

Зимове зберігання мотоциклу - актуальне питання майже для усіх власників двоколісного транспорту з традиційними двигунами. Тож як убезпечити себе від неприємних сюрпризів при відкритті сезону навесні, повідомляє 24 Канал.

Існує кілька підходів до розв'язання проблеми зимового зберігання мотоцикла. Кожен з них має свої переваги та недоліки, тож яким з них користуватись – кожен мотовласник вирішує самостійно.

Позбутись проблеми

Багато хто з мотовласників часто міняє мотоцикли. Найпоширенішою причиною є підвищення "кубатури" або зміна класу, наприклад зі звичайного "дорожника" на "туристичний" або "чопер". Часто плани з заміни співпадають з сезонністю, тому багато хто продає мотоцикл в кінці сезону, а на початку наступного купує інший. Таким чином вдається уникнути проблеми зимового зберігання.

Недоліком цієї схеми є сезонні коливання цін. Зазвичай мотоцикли восени дешевші, аніж навесні. Проте якщо мова йде про бюджетний або середній сегмент, то тут коливання цін не дуже незначні.

Профільний сервіс

Дехто з мотовласників воліє не заморочуватись сезонним зберіганням самостійно та купує розв'язання цієї проблеми у спеціалізованих компаніях. Багато хто з офіційних дилерів мототехніки або профільних СТО пропонує послуги зі зберігання техніки у міжсезоння.

Профільні компанії професійно готують техніку до збереження і несуть повну відповідальність за її стан. Звісно, це коштує грошей, однак знімає з власника усі клопоти. Ціна залежить від класу байка, апетитів компанії, регіону країни та інших факторів. У будь-якому випадку, перед тим як консервувати мотоцикл самостійно, не зайвим буде дізнатись вартість зберігання техніки у профільних компаній. Можливо, вона виявиться цілком прийнятною.

Самостійне зберігання

Для самостійного зберігання потрібен сухий гараж або місце у паркінгу. Варто пам’ятати, що найбільший ворог техніки – волога. Якщо в гаражі є яма або погано зроблена вентиляція, скоріш за все він буде вологий і зберігати у ньому мотоцикл – не найкраща ідея.

Ще один ворог мотоцикла – миші та пацюки. Вони можуть пошкодити дроти, шкіру та гуму. Тому важливо, щоб в гаражі або паркінгу, де буде зберігатись байк, не було нічого, що приваблює гризунів.

Якщо сухе надійне місце знайдено, перед постановкою мотоцикла на тривале зберігання потрібно виконати наступні операції:

Перед консервацією мотоцикл потрібно гарно вимити та висушити.

Зняти клему з акумулятора або взагалі зняти акумулятор і забрати його додому. Це потрібно, аби не допустити розряджання акумулятору. Варто зазначити, що акумулятор у будь-якому випадку розряджається з часом, тому раз на кілька місяців його швидше за все доведеться заряджати. Повний розряд може привезти до виходу з ладу акумулятора.

Заправити повний бак пального. Це актуально для мотоциклів з металевим баком. Якщо бак буде порожнім або напівпорожнім, він може заіржавіти зсередини, що згодом призведе до засмічення паливної системи. Альтернативний підхід – злити пальне, зняти бак та покрити внутрішню частину моторним мастилом.

Залити усі гумові та металеві частини силіконовим спреєм. Деякі спеціалісти рекомендують покривати металеві частини рідкою змазкою на зразок WD40 – це цілком слушна порада. Головне – забезпечити захист деталей від корозії.

Особливу увагу варто приділити приводному ланцюгу – його потрібно вимити та змастити спеціальним мастилом аби вберегти від корозії.

Для збереження підвіски та гуми мотоцикл бажано вивісити, щоб колеса не спирались на землю. Якщо мотоцикл обладнано центральною підніжкою – можна залишити на ній, але перед цим бажано зняти пружину, яка втримує підніжку аби за зиму вона не розтягнулась. Якщо центральної підніжки немає, можна поставити мотоцикл на підкат або "на цеглини" під раму. Дехто навіть підвішує мотоцикл. Головне – забезпечити розвантажений стан підвіски та коліс.

Іноді можна зустріти пораду про накриття мотоцикла чохлом. Це не дуже гарна ідея, адже мотоциклетні чохли зазвичай виконані з матеріалу, який не пропускає вологу і не продувається. Отже, чохол буде сприяти утримуванню вологи зсередини, що може спровокувати корозійні процеси. Те ж саме стосується порад про закупорювання вихлопної труби.

Також деякі спеціалісти рекомендують перед консервацією мотоцикла замінити оливу у двигуні. Робити таку операцію є сенс, якщо планова заміна масла вже на підході. У іншому випадку – не обов’язково.