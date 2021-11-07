Пенсії в Україні: кому додадуть 7800 грн з 1 січня

Частина українців зможе отримувати додаткові виплати, мінімальний розмір яких складе 7800 грн щомісяця, повідомляє РБК-Україна.

Про призначення доплат розповів﻿ за підсумками одного із засідань уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Кому призначать доплати і коли?

Мова в заяві глави Кабміну йде про родичів загиблих в зоні проведення АТО/ООС українців, які віддали своє життя за країну.

"Захистити людей, чиї рідні загинули, захищаючи незалежність і суверенітет України, - обов'язок держави" , - заявив Шмигаль.

Виплати в розмірі 7800 гривень встановлені з 1 січня 2022 року, і отримають їх більше двох тисяч українців.

При цьому мова йде про "кожного з непрацездатних батьків, дружині (чоловікові) захисників, які загинули".

Якщо в сім'ї кілька таких родичів, виплати отримає кожен

Прем'єр уточнив, що адресна допомога до пенсії надаватиметься їм незалежно від того, чи отримують вже такі виплати інші члени сім'ї.

Також повідомлялося, що 1,5 мільйона українців почнуть отримувати додаткові гроші вже в 2021-му році.