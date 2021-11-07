"Сушу кофту": Зеленський похвалився новим селфі зі спортзалу

Президент України Володимир Зеленський виклав у соцмережі нове фото зі спортзалу, повідомляє Ділова столиця.

Відповідний допис президент зробив в Instagram.

"Добрий спортивний ранок. Сушу кофту. До побачення, вчорашня вечеря. Заслужив обід" , — написав Зеленський.

Нагадаємо, це вже не вперше Зеленський викладає фото зі спортивного залу. Так, на свій день народження він виклав селфі в шортах і майці. Інше фото з залу прокоментував дописом: "У кожного свої "блінчики" на сніданок". Також демонстрував, як тренується із собакою.