Які ознаки говорять про появу глистів в організмі

Підчепити паразитів можна де завгодно і коли завгодно. Часом навіть дотримання елементарних правил гігієни не допомагають людині уникнути зараження. Глисти можуть бути в грунті, в піску і навіть в найпростіших продуктах, повідомляє РБК-Україна.

Які паразити можуть атакувати людину і які сигнали про це подає організм – читайте в матеріалі нижче.

Які глисти найчастіше атакують організм людини:

Круглі гельмінти

Стрічкові глисти

Гострик

Хлистовики

Анкілостоми

Які ознаки говорять про глистів в організмі

Розлад шлунка

Часті та хронічні розлади шлунка при нормальному і здоровому харчуванні – сигнал про паразитів в організмі. Це можуть бути розлади, які супроводжуються болями, газоутворенням і здуттям живота.

Свербіж

Деякі види паразитів можуть викликати свербіж в інтимних місцях - це гострики. Виглядають ці паразити як крихітні білі ниточки та живуть вони в кишечнику. Свої яйця самки гостриків відкладають в анальному отворі, що і викликає сильний свербіж.

Дизентерія

Цю неприємність дуже легко можна підчепити в тропічних країнах, а викликає дизентерію паразити та бактерії.

Найчастіші симптоми дизентерії: блювота зі слизом або кров'ю, раптове підвищення температури, біль в животі, втрата апетиту, втома і зневоднення.

Втома і запаморочення

Паразити харчуються всіма поживними речовинами, які потрапляють в організм. А значить, вони крадуть всі ці речовини та вітаміни у людини. Це призводить до постійної втоми та запаморочень, оскільки організму не вистачає поживних речовин.

Є глисти, які живуть в слизовій оболонці тонкої кишки, і вони фактично не дають організму отримувати поживні речовини з їжі. Крім того, є види глистів, які викликають запаморочення, болі в м'язах і кропив'янку. Перша ознака таких паразитів - втрата ваги.

Нудота і блювота

Нудота і блювота протягом довгого часу без об'єктивних причин – ще одна ознака того, що ваш організм захопили паразити. Найчастіше такі симптоми викликають глисти, які живуть в травній системі.

Психічні порушення

Дослідження показують, що деякі паразити можуть викликати розлади психіки, при яких людина стає агресивною. Зазвичай зараження відбувається в результаті вживання м'яса або неякісної води. Наприклад, токсоплазмоз може викликати психічне порушення з раптовими та невмотивованими нападами агресії.

Запалення кишечника

Паразити пригнічують імунітет людини та роблять його більш сприйнятливим до різних інфекцій. Вони намагаються придушити імунну систему свого господаря, щоб захопити якомога більше органів людини для власного розмноження. Це призводить до того, що підвищується ризик розвитку різних запалень, оскільки імунна система намагається позбутися від паразитів.

Алергія

Іноді алергічні реакції викликають не зовнішні чинники, а внутрішні – паразити. Є види глистів, які можуть викликати алергічні реакції – кашель, чхання, розлади шлунка і висипання на шкірі.

Кандидоз

Між деякими видами паразитів і грибками сімейства кандида є зв'язок – глисти можуть спровокувати кандидози. Така реакція може бути у популярного паразита - грибок кандида Біла. Він з'являється в основному після деяких видів харчування, в тому числі й після вживання води з хлором або після вживання антибіотиків. Баланс бактерій в організмі порушується, і паразити в організмі заносять кандиду.

Рани в роті

Одна з причин стоматиту (дрібні та хворобливі виразки в роті) – це дисбаланс кишкової мікрофлори, який викликається, в тому числі й глистами. Якщо стоматит з'являється досить часто, то це привід звернутися до лікаря і здати аналізи на паразитів.