Помер один із засновників відомого реггі-гурту UB40

Помер колишній вокаліст відомого британського реггі-гурту UB40 Теренс Вілсон. Йому було 64 роки, повідомляє УНІАН.

Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці колективу в Twittter.

Зазначається, що він пішов з життя після "нетривалої хвороби". При цьому точні причини смерті музиканта не розкриваються.

"Ми дізналися сумну новину про те, що колишній учасник UB40 Теренс Вілсон, відомий як Астро (Astro), помер після нетривалої хвороби. Наші щирі співчуття його родині" , – йдеться у повідомленні.

UB40: що відомо про реггі-гурт

Гурт UB40 був заснований у 1979 році в Бірмінгемі.

Крім Астро, біля її витоків стояли Брайан Треверс Джиммі Браун, Ерм Фолконер та Алі Кемпбелл.

Колектив назвали на честь реєстраційної форми для отримання допомоги по безробіттю – Unemployment Benefit, Form 40

Групу називають у числі найбільш популярних у своєму жанрі.

У 2006 році UB40 з альбомом Who You Fighting For? була номінована на премію "Греммі" в категорії реггі.