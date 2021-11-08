Альткоїни подорожчали на 1200-2600%: які токени вигідно скупити

Позитивна динаміка на крипторинці є найбільш значущою подією, оскільки це підтримує впевненість інвесторів у правильності вибору активів на 2021 рік загалом, повідомляє UBR.

Так, за останні сім торгових днів:

Polkadot зріс у ціні на 24% - до $52,4;

Solana додала 20% - до $237 за монету;

Ripple додав 10%;

ефіріум "підріс" на 5%;

біткоїн - на 1%.

"Думки про те, що ринок чекає масова корекція на початку листопада, не виправдалися, і ми розуміємо, що корекція малоймовірна через жадібність кожного окремого трейдера та інвестора. Незважаючи на те, що криптовалюти штурмують максимальні історичні рівні - ніхто не готовий пропустити ралі і досягнення чергових максимумів. Тому і немає корекцій по 20-30%", - зазначає головний стратег з криптовалют компанії TomiEx Анжей Ковальчук.

Серед новин торговельного тижня, що минув, варто відзначити, що перша публічна криптовалютна біржа Coinbase почала тестувати підписку Coinbase One. Це дозволить клієнтам торгувати цифровими активами з нульовою комісією, а також у пріоритетному порядку отримувати технічну підтримку.

"Серед кричучих подій - безумовно факт зростання вартості токена CAT за тиждень на 1227%. Вже в середу, 3 листопада, альткоїн досяг рівня $1,6, а його капіталізація склала $10,8 млн. У свою чергу ціна токена Yel.Finance за сім днів зросла на 2435%, до $0,236, а токен MST за тиждень подорожчав на 2627%" , – зазначає Ковальчук.

Прогнози на весь наступний тиждень лише оптимістичні, додає він, і покупки криптовалют навіть на максимальних рівнях не є причиною для побоювань.

"Оцінки зростання за кожною окремою криптовалютою знаходяться в рази вище існуючих максимумів, і без форс-мажорних подій листопад може стати періодом для того самого ралі на ринку криптовалют" , - підкреслив головний стратег з криптовалют компанії TomiEx.

Серед форс-мажорних подій експерт розглядає коментарі щодо регулювання ринку із боку США. Важливий момент полягає в тому, що особливої волатильності по ринку варто очікувати у вихідні дні.

"По суті, всі макроекономічні події та статистичні релізи вже пройшли. Отже, криптотрейдери враховуватимуть і потенціал попиту на захисні долар США і золото, і оцінюватимуть за часом приплив дрібніших інвесторів на криторинок. Сукупність новин початку місяця по всьому світу завжди позначається зростанням волатильності на крипторинці" , - стверджує аналітик.

Діапазон коливання біткоїну на другий тиждень листопада, на думку Ковальчука, становить $8000 із підтримкою на рівні $58 000 та опором на рівні $66 000 за монету.