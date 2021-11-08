Тренди головних уборів на зиму 2022

Плануючи свій зимовий гардероб, особливу увагу потрібно приділити головним уборам, оскільки навіть така незначна деталь, як шапка чи кепка, може зіпсувати весь образ, повідомляє Обозреватель.

Стилістка Олександра Войсевич розповіла, які головні убори будуть на піку популярності цієї зими, а які – вже вийшли з моди. Крім того, модна експертка підказала, з яким верхнім одягом краще поєднувати теплі панами, берети та кепки.

1. Панама (хутряна, плюшева або з нейлону)

Панама поєднується з пальтом завдяки полярності класики та спорту. Також добре поєднуються різні фініші та матеріали. Наприклад, цікаво буде виглядати плюшева панама зі звичайними гладкими пуховиками.

Але врахуйте, що плюшеву чи хутряну панаму можна носити й з таким самим плюшевим пальто-тедді або курткою в тон.

Панама поєднується з пальтом завдяки полярності класики та спорту

2. ﻿﻿Дуті, шкіряні та шовкові хустки

Шовкові хустки – класика поза часом, а хустки дуті або шкіряні – більш трендові варіанти для сміливих модниць. Їх можна пов'язувати, наприклад, як на шоколадці "Оленка" або носити як бандану.

Шовкову хустку можна поєднувати разом із кепкою або бейсболкою: пов'язати як бандану і зверху одягнути ще кепку, щоб максимально утеплитися.

Шовкові хустки – класика поза часом, а хустки дуті або шкіряні – більш трендові варіанти

3. Берет

Берет зараз на піку популярності. Це базова класична модель, представлена практично у всіх колекціях дизайнерів. Ця річ підійде дівчатам, які люблять класичний романтичний стиль.

Можна поєднувати зі спортивним пуховиком, з курткою-авіатором, класичною шубою та пальтом.

Берет зараз на піку популярності

Підбиваючи підсумки, жорстких правил поєднання головних уборів у сезоні зима 2021-2022 немає. Варто дивитися на те, щоб образ загалом виглядав гармонійно та закінчено. Більш важливим є свій персональний стиль.

"Відмовитися краще від головних уборів із рясним декором, стразами, трояндочками та паєточками. Варто викинути шапки з масивними прикрасами та великою в'язкою. Актуальні лаконічні моделі, колір може бути різним, але сам дизайн якомога мінімалістичніший" , – пояснює стилістка Олександра.

Цієї зими краще відмовитися від головних уборів із рясним декором

Крім того, шапка, шарф та рукавички вже можна не носити "набірчиком". Цього сезону найстильнішим варіантом буде комбінація різних відтінків одного кольору.