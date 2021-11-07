Виробництво Chevrolet Bolt буде припинено

General Motors оголосила про намір призупинити виробництво електромобілів Chevrolet Bolt на заводі Orion у Мічигані на 3 тижні. Це рішення, ймовірно, продиктоване проблемами, які раніше виникли у даної моделі у зв'язку з виробничим браком тягових акумуляторів, повідомляє 3Dnews.

Як повідомила GM, виробництво Bolt буде припинено з 15 листопада до 6 грудня. Таке відбувається не вперше: компанія була змушена вдатися до цієї міри ще в серпні, коли підтвердився факт масового шлюбу акумуляторів Bolt, і було оголошено про відкликання, свою роль зіграв і дефіцит чіпів. Проблема пов'язується з постачальником батарей – компанією LG. Виробничий дефект призвів до займання не менше десятка електромобілів, їх знищення та пошкодження майна.

Обмежене виробництво Chevrolet Bolt на заводі було відновлено 1 листопада, за два тижні компанія вирішить низку питань, пов'язаних з оптимізацією ланцюжків поставок і наданням тимчасових замін для машин, що відкликаються. Відкликання електромобілів та заміна потенційно проблемних акумуляторів, заявила GM, залишаються пріоритетом для компанії — графік роботи заводу Orion і надалі коригуватиметься залежно від вирішення цього завдання.

На стоянках GM залишається партія нереалізованих Bolt, і перш ніж вони надійдуть у продаж, виробник проведе додаткову сертифікацію. Основну частину витрат на відкликання та заміну акумуляторів візьме на себе компанія LG як виробник батарей — це приблизно $2 млрд. Але, незважаючи на проблему, американська і корейська компанії продовжать спільну роботу.