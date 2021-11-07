Продовження роботи Нормандського формату під питанням - Никифоров

Подальша робота Нормандського формату за участі України, Франції, Німеччини та Росії — під питанням, повідомляє Дом.

Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров.

Так він відповів на питання щодо можливості обговорення теми екології Донбасу у межах Нормандського формату.

"У мене зараз немає однозначної відповіді. Сам Нормандський формат, його продовження — під великим питанням. Ніяк не можуть домовитися щодо наступного саміту в Нормандському форматі на найвищому рівні, навіть міністри поки що не зустрічаються. Тобто тут і політична частина, політичний порядок Нормандського формату під великим питанням, що вже говорити про екологію. Наразі відповіді немає, хоча це дуже правильна тема для обговорення на високих рівнях у Нормандському форматі" , — пояснив Никифоров.

Зазначимо, що зустрічі у Нормандському форматі не проводились уже рік. Востаннє радники лідерів "нормандської четвірки" зібралися на зустріч у форматі відеоконференції у листопаді 2020 року. До цього лідери країн зустрічалися в Парижі у грудні 2019 року після трирічної пере