Тина Кароль показала, как выглядит без макияжа и фильтров

Тіна Кароль не боїться показуватися перед шанувальниками в природному вигляді. Вони зазначають – зірка виглядає немов дівчисько. Нещодавно Тіна змінила імідж і стала яскравою блондинкою з густим чубчиком. У такому образі вона вже встигла знятися в декількох пікантних фотосетах, повідомляє РБК-Україна.

Відео повсякденного образу без косметики співачка поділилася в Instagram.

Кароль показала ролик, на якому постала без макіяжу і фільтрів. Вона позувала біля дзеркала в домашніх інтер'єрах. На співачці - чорний облягаючий комбінезон, вона доповнила образ високими чобітьми-панчохами на підборах. Тіна зібрала волосся в хвіст.

На відео з авто артистка звертається до шанувальників у жартівливій формі.

"Пропоную завести аккаунт чубчик Тіни і її удачі і невдачі" , - висловилася вона в камеру, поправляючи пасмо.

До слова, нещодавно зірка розкрила деякі подробиці особистого життя. Так, вона розповіла, що займається силовою йогою. Тіна досить часто ділиться з фанами відео своїх тренувань, на яких повторює справжні акробатичні трюки. Така грунтовна підготовка допомагає зірці тримати себе у формі.