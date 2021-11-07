Лікар спрогнозував, коли в Україні настане кінець COVID-19

Якщо в Україні показники захворюваності на коронавірус COVID-19 будуть залишатися на такому ж високому рівні, як зараз, то за кілька місяців у державі може сформуватися колективний природний імунітет, повідомляє УНІАН.

Коли більшість українців перехворіє, епідемія зупиниться, вважає головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

"Коли ж зупиниться пандемія? Коли більшість українців перехворіє" , – зазначив медик.

Лікар додав, що в Україні неофіційно щодня понад 100 000 нових випадків інфікування коронавірусом, а офіційно фіксується набагато менше, оскільки тести роблять не так часто, як потрібно.

"Можна припустити, що за один місяць перехворіє 3 000 000 українців. Якщо показники будуть залишатись такими високими, то за кілька місяців ми таки отримаємо колективний природній імунітет" , – вважає Жиравецький.

Пандемія розпочалася у березні 2020 року, у цьому ж місяці в Україні запровадили карантин.