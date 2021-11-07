Білорусь збільшує число авіарейсів з Близького Сходу

Білорусь продовжує розширювати свої плани польотів з країни Близького Сходу, що збільшить кількість нелегальних біженців до ЄС, повідомляє Укрiнформ.

За даними видання, до березня наступного року заплановано близько 40 щотижневих рейсів зі Стамбула, Дамаска та Дубая. Ці три аеропорти найчастіше використовуються мігрантами для прямих рейсів до Білорусі, щоб поїхати далі до ЄС.

Незабаром з Близького Сходу з’явиться можливість літати до п’яти інших білоруських аеропортів, які з національних будуть перекваліфіковані в міжнародні. Один з них розташований лише за 20 кілометрів від польського кордону в Гродно.

Наразі щодня в Мінську прибуває від 800 до 1000 мігрантів.

Зараз рейсів з регіону до Мінська вже вдвічі більше, ніж взимку 2019/2020. Тоді, згідно з повідомленням, у Мінськ приземлилося близько 17 літаків із цих та інших аеропортів Близького Сходу. Кількість зменшилася з початку пандемії корони.

Як повідомлялося, Німеччина та ЄС звинувачують Олександра Лукашенка в контрабанді біженців з Близького Сходу в ЄС через кордони Польщі, Литви та Латвії у відповідь на європейські санкції.