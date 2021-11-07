Україна друга у світі щодо зростання смертності від COVID-19

Пандемія коронавірусу торкається 222 країн і територій. На першому місці знаходиться РФ з 1179 смертельних випадків за останню добу, повідомляє Корреспондент.

Станом на 7 листопада приріст числа нових смертельних випадків від коронавірусу за добу в Україні становив 449 випадків. Про це свідчать дані ресурсу Worldometers.

За даними ресурсу на першому місці знаходиться РФ з 1179 смертельних випадків за останню добу.

Україна знаходиться на другому місці у світі. Далі йдуть Румунія, Мексика та Філіппіни, де в середньому зафіксовано близько 200 нових смертельних випадків за останню добу.

Повідомляється, що пандемія коронавірусу стосується 222 країн і територій.

Раніше повідомлялося, що в Києві за минулу добу зафіксовано 625 нових випадків захворювання на коронавірус, загалом - 269 218.