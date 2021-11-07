На Донбасі загинув боєць ЗСУ, ще двоє поранено

Сьогодні, 7 листопада, внаслідок обстрілу з боку російських бойовиків на Донеччині загинув український військовослужбовець. Ще двоє бійців Збройних сил зазнали поранень, повідомляє Обозреватель.

Як пише прес-служба штабу ООС, з початку доби збройні формування РФ вісім разів порушили режим припинення вогню. При цьому окупанти двічі використовували зброю, заборонену Мінськими домовленостями.

У Павлополя ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних гранатометів.

У районі населеного пункту Гнутово противник вів обстріл із гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а також за допомогою безпілотного літального апарату скинув боєприпаси ВОГ-17.

Поблизу Водяного бойовики задіяли безпілотник та скинули боєприпаси типу ВОГ-17.

Позиції наших воїнів біля Новозванівки та Причепилівки потрапили під обстріл із мінометів калібру 120 мм.

У бік Луганського ворожі війська відкривали вогонь із підствольних гранатометів.

У напрямі Пісків обстріл вівся зі станкових протитанкових гранатометів.

На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

"В результаті ворожих дій один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям, ще двоє отримали поранення. Воїнам надано медичну допомогу, їх евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я одного пораненого – середньої тяжкості, іншого – задовільний", – сказано у повідомленні .

У штабі ООС додали, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріл.