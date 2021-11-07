На Донбасі загинув боєць ЗСУ, ще двоє поранено
Сьогодні, 7 листопада, внаслідок обстрілу з боку російських бойовиків на Донеччині загинув український військовослужбовець. Ще двоє бійців Збройних сил зазнали поранень, повідомляє Обозреватель.
Як пише прес-служба штабу ООС, з початку доби збройні формування РФ вісім разів порушили режим припинення вогню. При цьому окупанти двічі використовували зброю, заборонену Мінськими домовленостями.
- У Павлополя ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних гранатометів.
- У районі населеного пункту Гнутово противник вів обстріл із гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а також за допомогою безпілотного літального апарату скинув боєприпаси ВОГ-17.
- Поблизу Водяного бойовики задіяли безпілотник та скинули боєприпаси типу ВОГ-17.
- Позиції наших воїнів біля Новозванівки та Причепилівки потрапили під обстріл із мінометів калібру 120 мм.
- У бік Луганського ворожі війська відкривали вогонь із підствольних гранатометів.
- У напрямі Пісків обстріл вівся зі станкових протитанкових гранатометів.
- На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
"В результаті ворожих дій один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям, ще двоє отримали поранення. Воїнам надано медичну допомогу, їх евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я одного пораненого – середньої тяжкості, іншого – задовільний", – сказано у повідомленні.
У штабі ООС додали, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріл.