У храмах УГКЦ розпочнуть роботу центри вакцинації від COVID-19

У храмах Української грекокатолицької церкви діятимуть пункти вакцинації від коронавірусу. Перший центр розпочав роботу сьогодні, 7 листопада, у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві, повідомляє Обозреватель.

Про це пише журналістка Софія Кочмар-Тимошенко на своїй сторінці у Facebook. За її словами, парафіяни можуть зробити щеплення препаратами CoronaVac і AstraZeneca щодня з 10 до 17.

"Щоб проявити сьогодні повагу до гідності людського життя треба робити три речі: не боятися вакцинації, носити маску і мити руки. На початку пандемії ми пообіцяли, що якщо не вистачить місця в лікарнях, ми відчинимо двері наших храмів під госпіталі. Сьогодні ми це робимо, щоб мобільні бригади медиків могли проводити вакцинацію" , – сказав глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав.

Як розповіла Кочмар-Тимошенко, після молитви священнослужитель підійшов до медиків та подякував їм за роботу.