Нелегали на кордоні Білорусі атакували польських військових

Нелегальні мігранти, які за підтримки білоруських служб намагаються перетнути білорусько-польський кордон, у неділю атакували польських військовослужбовців, повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідне відео у твіттері розмістило у неділю Міністерство національної оборони Польщі.

"Група мігрантів, молодих чоловіків, у присутності принаймні одного білоруса сьогодні атакувала наші пости", - повідомили у міністерстві .

Як повідомлялося, на польсько-білоруському кордоні поруч із прикордонниками завдання виконують близько 10 тисяч польських військовослужбовців.