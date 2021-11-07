У Гаазі пройшли протести проти обмежень COVID

Демонстранти в Гаазі виступали проти використання свідчень про вакцинацію та QR-кодів, які, на їхню думку, поділяють суспільство, повідомляє Корреспондент.

"Кілька десятків тисяч демонстрантів зібралися в Гаазі, щоб висловити протест проти карантинних заходів", - йдеться у повідомленні .

Демонстранти в Гаазі виступали проти використання свідчень про вакцинацію та QR-кодів, які, на їхню думку, поділяють суспільство.

За даними поліції, акція протесту була в основному мирною, але деякі протестувальники кидали феєрверки та вигукували лайки на адресу поліцейських.