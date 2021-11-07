Меркель розповіла про плани після звільнення з посади канцлера
Виконувач обов'язків канцлера Німеччини Ангела Меркель після завершення роботи на посаді не планує займатися політикою, повідомляє Deutsche Welle.
"Про питання про подальші плани: я не займатимуся політикою. Я не вирішуватиму політичних конфліктів, роблю і так це вже багато років: 16 років як федеральний канцлер, із задоволенням на рівні Європейського Союзу, на міжнародному рівні", — сказала Меркель.
Вона зазначила, що ще не знає, чим саме займатиметься після виходу на пенсію:
"Спочатку відпочину і подивлюся, що спаде на думку".
Головними викликами роботи на посаді федерального канцлера Меркель назвала так звану кризу біженців у Німеччині у 2015 році, коли до країни прибуло понад мільйон шукачів притулку, а також нинішню пандемію коронавірусної хвороби.
"Це, мабуть, події, де стає очевидним їхній вплив на людей, де доводиться стикатися з людськими долями", — сказала вона.
Нагадаємо, 26 жовтня у зв'язку з початком роботи Бундестагу нового скликання офіційно завершилися повноваження Ангели Меркель, але вона залишиться на посаді канцлера Німеччини до обрання нового.