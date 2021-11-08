8 листопада 2021 - свято, прикмети та іменинники, що сьогодні не можна робити

У цей день у світі відзначаються Міжнародний день піаніста, Всесвітній день без Wi-Fi, Всесвітній день усиновлення, Всесвітній день сиріт, Всесвітній день рентгенографії, Всесвітній день відповідального туризму, Міжнародний тиждень науки і світу, Міжнародний день радіології, День солідарності з інтерсекс-людьми, Всесвітній день містобудування або Всесвітній день урбанізму, повідомляє УНІАН.

У США - День державності штату Монтана, День STEAM-освіти, День коктейлю "Харві Волбенгер", День підбурювання і каламбурів, День Барака Обами в штаті Алабама, День батька як вчителя, День капучіно, День достатньої кількості часу, День дурня, в Болівії - День черепів, на Кайманових островах - День пам'яті, у Киргизстані - День пам'яті жертв політичних репресій, у Китаї - День журналіста, в Азербайджані - День працівників Бакинського метрополітену, у Казахстані - День статистика, в Мікронезії - День конституції Понпеї, у Канаді - День ветеранів-аборигенів, в Тувалу - День народження спадкоємця престолу.

Пам'ятні дати 8 листопада, річниці та події

У 1602 році в Оксфорді була заснована Бодліанська бібліотека.

У 1888 році під час циклону судно "Vaitarna", що йшло під прапором Британської Індії, пропало поблизу узбережжя Гуджарату. Загинули 746 осіб.

У 1893 році в американському штаті Колорадо жінки отримали право брати участь у виборах.

У 1895 році німецький фізик Вільгельм Конрад Рентген, професор і ректор вюрцбурзького університету (Баварія), експериментуючи в університетській лабораторії, несподівано відкрив "всепроникні" промені, які в усьому світі слідом за ним тепер називають "Х-променями", або рентгенівськими. Рентгеном були зроблені перші знімки за допомогою випромінювання. Відкриття вченого сильно вплинуло на розвиток науки.

Експерименти і дослідження з використанням рентгенівських променів допомогли отримати нові відомості про будову речовини, які разом з іншими відкриттями того часу змусили переглянути цілий ряд положень класичної фізики. Через короткий проміжок часу рентгенівські трубки знайшли застосування в медицині і різних областях техніки. За це епохальне відкриття, що поклало початок атомно-ядерній науці, Рентгену в 1901 році була присуджена перша в історії Нобелівська премія з фізики.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 8 листопада вшановує пам'ять великомученика Димитрія Солунського. Інші назви свята: "Дмитрів день", "Великі Осеніни".

Що сьогодні не можна робити

У цей день не можна їсти перший млинець - він призначений для покійних. Не навантажуйтеся сильно фізично. Також не беріть в борг і не давайте в борг.

Прикмети на 8 листопада

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

вранці іній - взимку буде дуже багато снігу;

багато снігу - на Великдень він не розтане;

холодно і йде сніг - весна пізно прийде;

відлига - буде тепло і взимку, і навесні.

Іменини 8 листопада

Іменини у Афанасія, Дмитра, Марка, Василя та Антона.

Автори: Нана Чорна, Крiстiна Кащавцева.