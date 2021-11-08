"Танці з зірками" 10 випуск: хто вибув з проєкту

У 10 випуску "Танців з зірками" учасники вперше виступили з двома номерами. Одним з них усього за тиждень вдалось поставити два бездоганні танці, інші ж дали слабину й показали гіршу техніку. Так, у зоні ризику опинились дві пари – Олександра Заріцька та Юрій Мєшков і Костянтин Войтенко й Роксолана Маланчук. Хто з них назавжди вибув з проєкту, читайте нижче, повідомляє 24 Канал.

За лічені кроки до фіналу "Танці з зірками" покинула пара Олександри Заріцької та Юрія Мєшкова. У зону ризику вони потрапили з Костянтином Войтенком і Роксоланою Маланчук, котрі в 10 випуску показали віденський вальс і модерн.

Їм дістався непростий "танець за життя". Обом парам довелось виконати складну самбу. Просто посеред номеру Костянтин Войтенко та Олександра Заріцька помінялися партнерами, що виглядало дуже ефектно.

Макс Чмерковський і Влад Яма віддали свої голоси за Костянтина Войтенка та Роксолану Маланчук, тоді як Катерина Кухар підтримала Олександру Заріцьку та Юрія Мєшкова. Так, солістка гурту KAZKA залишила паркет.