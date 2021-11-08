Покупців фейкових COVID-сертифікатів можуть "амністувати"

В Україні можуть спростити механізм "амністії" громадян, які придбали підроблений COVID-сертифікат і все ж таки вирішили вакцинуватися, повідомляє Обозреватель.

Про це розповіла заступниця керівника фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Євгенія Кравчук. Нардепка зазначила, що наразі процедура анулювання фейкового сертифіката є досить складною.

"Коли людина (що оформила фейковий COVID-сертифікат. – Ред.) приходить до пункту щеплення або до свого сімейного лікаря, він повинен повідомити про це Національну поліцію, вони повинні скласти протокол про цей факт. Потім ці дані необхідно прибрати з Helsi, з Дії. Повинен бути якийсь короткий шлях. Зараз шлях є, але він досить довгий" , – зазначила вона.

За її словами, можливо, що на придбання підробки деякі українці наважилися з певних не надто вагомих причин і тепер шкодують про це.

"Хотів поїхати за кордон і вирішив, що простіше буде купити COVID-сертифікат. Це було три місяці тому, у відпустку з'їздили, а тепер тут Дельта, "червона" зона, страшно" , – припустила Кравчук.

Нардепка заявила, що "здоров'я людини для нас найважливіше", тому процедуру "амністії" потрібно спростити.

"Я думаю, під час обговорення та ухвалення законопроєкту про кримінальну відповідальність необхідно говорити про процес амністії" , – додала вона.

Відповідаючи на запитання, чи штрафуватимуть таких людей, Кравчук уточнила:

"Оскільки закон не має зворотної сили, він стосуватиметься тих, хто купуватиме COVID-сертифікати після ухвалення законопроєкту".