Курс валют НБУ на 8 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 8 листопада 2021 року

Курс долара у порівнянні з 7 листопада знизився до рівня 26.10 за 1 долар.

Євро подешевшав на 19 коп до 30.10 за 1 євро.

Рубль не змінився, і його курс становив 3.67 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 7 листопада 2021 року.

Курс фунта стерлінгів знизився на 30 коп до 35.16 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився на 18 коп до 28.52 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився на 4 коп до 6.54 за 1 польський злотий.