Курс валют НБУ на 8 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 8 листопада 2021 року
Курс долара у порівнянні з 7 листопада знизився до рівня 26.10 за 1 долар.
Євро подешевшав на 19 коп до 30.10 за 1 євро.
Рубль не змінився, і його курс становив 3.67 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 7 листопада 2021 року.
Курс фунта стерлінгів знизився на 30 коп до 35.16 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився на 18 коп до 28.52 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився на 4 коп до 6.54 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|26.102 000
|EUR
|Євро
|30.096 900
|RUB
|Рубль
|0.366 970
|GBP
|Фунт стерлінгів
|35.158 100
|CHF
|Швейцарський франк
|28.517 400
|PLN
|Польський злотий
|6.540 200