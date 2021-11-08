Дорофєєва вперше прокоментувала отруєння в Єгипті

Відома українська співачка Надя Дорофєєва вперше розповіла про свою госпіталізацію в Єгипті через отруєння, внаслідок чого було скасовано її суботній концерт, повідомляє УНІАН.

В Stories на своїй сторінці в Instagram сьогодні вночі зірка повідомила, що вже прилетіла до Києва.

"В суботу зі мною сталося сильне отруєння. Мені вже краще. Дякую, що переживали та підтримували" , - написала вона.

Окремо Дорофєєва подякувала за підтримку своїй команді, а також повідомила, що лікарі не могли поставити їй крапельницю п'ять разів.

"Це при тому, що я панічно боюся уколів" , - написала вона, опублікувавши фото з палати.

instagram.com/nadyadorofeeva

Дорофєєву госпіталізували: що сталося

У суботу, 6 листопада, співачку госпіталізували через раптове погіршення здоров'я. Тоді ж повідомлялося про скасування її концерту.

Пізніше стало відомо, що Дорофєєвій стало погано через несвіжий барбекю. Танцівниця Дорофєєвої Світлана Сакаль напередодні попросила не розводити паніку через отруєння зірки.