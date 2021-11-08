Дорофєєва вперше прокоментувала отруєння в Єгипті
Відома українська співачка Надя Дорофєєва вперше розповіла про свою госпіталізацію в Єгипті через отруєння, внаслідок чого було скасовано її суботній концерт, повідомляє УНІАН.
В Stories на своїй сторінці в Instagram сьогодні вночі зірка повідомила, що вже прилетіла до Києва.
"В суботу зі мною сталося сильне отруєння. Мені вже краще. Дякую, що переживали та підтримували", - написала вона.
Окремо Дорофєєва подякувала за підтримку своїй команді, а також повідомила, що лікарі не могли поставити їй крапельницю п'ять разів.
"Це при тому, що я панічно боюся уколів", - написала вона, опублікувавши фото з палати.
Дорофєєву госпіталізували: що сталося
У суботу, 6 листопада, співачку госпіталізували через раптове погіршення здоров'я. Тоді ж повідомлялося про скасування її концерту.
Пізніше стало відомо, що Дорофєєвій стало погано через несвіжий барбекю. Танцівниця Дорофєєвої Світлана Сакаль напередодні попросила не розводити паніку через отруєння зірки.