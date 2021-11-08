Євген Комаровський застеріг від масового використання противірусних препаратів в сезон ГРВІ, коли багато дорослих і дітей хворіють респіраторними захворюваннями, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Він додав, що є ліки від грипу або ВІЛ, але це дуже сильні препарати, які токсичні і їх застосовують тільки в критичних ситуаціях, коли людина може померти.

"Немає таких препаратів, які допоможуть погубити вірус" , - заявив відомий український педіатр.

Комаровський також зазначив, що все, що рекламують, як засоби від ГРВІ, є "фуфломіцинами" препарат, пропонований як ліки, але насправді не володіє лікувальними властивостями, так звані "імуномодулятори").

Лікар заявив, що діти можуть хворіти на ГРВІ до 10 разів на рік, і їх організм здатний впоратися із захворюванням сам.

Комаровський розповів, чи варто приймати противірусні засоби в сезон ГРВІ (відео: YouTube)

Нагадаємо, Євген Комаровський розповів, яка риба вважається найкориснішою, а яку краще ніколи не купувати. Крім того, він пожурив українців за те, в їхньому раціоні так мало риби, яка дуже корисна для здоров'я.

Раніше Комаровський пояснив, що робити, коли дитина ходить в дитсадок і часто хворіє. Експерт також зазначив, на що в такому випадку необхідно звернути увагу.

Лікар радить батькам акцентувати увагу на тому, чи дотримується санітарно-гігієнічних норм і правил адміністрація дитячого садка.