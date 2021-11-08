Сім міст Європи, які ідеально підходять для зимової подорожі

Зима - вдалий час для подорожей в затишні міста Європи. Вулиці в холодну пору додають особливої туристичної атмосфери: їх часто прикрашають гірляндами та іншою колоритною атрибутикою Нового року, пише Ольга Маджумдар, РБК-Україна.

Сім міст Європи, які краще відвідувати взимку, ніж влітку, назвало видання Travel Awaits. Багато з них можуть залишитися доступними для вакцинованих мандрівників з України.

1. Таллінн - гноми, глінтвейн і катки

Столиця Естонії в зимовий час схожа на застигле в часі місто-казку. Старий центр оточений масивною середньовічною міською стіною з оглядовими вежами з червоними загостреними дахами. А бруковані вулички облямовують старовинні будівлі - фахверкові і пофарбовані в пастельні тони.

Фото: Вулички Таллінна взимку (pixabay.com)

Ринкова площа знаходиться поруч зі старою ратушею, яка датується 1404 роком - що робить її найстарішою в країнах Балтії.

У місті є магазини, в яких продаються місцеві предмети мистецтва і ремесел, в тому числі маленькі носаті гноми зі скандинавського фольклору, яких називають томте або тонтту.

2. Місто, що уособлює Різдво

Жодна вітрина або вулиця не залишаються без мерехтливих вогнів, віконних прикрас або ярмаркових прилавків.

Фото: Різдвяні декорації в Страсбурзі (pixabay.com)

Влітку в цьому місті теж хороша атмосфера - можна сидіти біля річки і гуляти старим містом, але варто приїхати в Страсбург хоча б раз у грудні, щоб повірити в справжнє різдвяне диво. Навколо собору і на головній площі є великі різдвяні ярмарки, але сконцентруйтеся на менших в старій частині старого міста, де фахверкові будинки, криті мости і крихітні площі додають особливої атмосфери, радять туристам.

3. Мальовничий сніговий Стокгольм

Перші враження від свіжого снігу можна повною мірою відчути в Стокгольмі у Швеції. Старе місто Гамла Стан, палаци в місті і навколо нього, парки, вулиці, дахи - все було покрито товстим шаром ідеально білого снігу, створюючи і без того прекрасне оточення незліченних островів, каналів, мостів.

Фото: Стокгольм взимку (pixabay.com)

Якщо вам пощастило опинитися там, коли випав свіжий сніг, вирушайте прямо в палац Дроттнінгхольм, який особливо мальовничий в білих декораціях.

4. Гельсінкі - переможець північної зими

Особливу атмосферу зими, освітленої святковими вогнями, обіцяють туристам в Гельсінкі у Фінляндії.

Їх чекає прогулянка по старій гавані, відвідування критого ринку, будиночків декоративно-прикладного мистецтва поруч з гаванню, а потім поворот на широку еспланаду, історичний ресторан Kappeli, який стоїть там, як особлива різдвяна прикраса і в ньому подають хорошу їжу.

Фото: Зимові розваги в Гельсінкі (unsplash.com/ethan-hu)

І ще одне прекрасне видовище - площа перед собором Гельсінкі з величезною різдвяною ялинкою перед білим собором.

Порада туристам: Фінляндія відома як країна з 5,3 мільйона людей і 3,3 мільйона саун, і хоча фіни люблять їх цілий рік, взимку вони ще кращі. Забронюйте собі місце і зігрійтеся.

5. Малолюдні пам'ятки в снігу

Парижани не люблять зиму - вони легко застуджуються, пишуть у виданні. А ось мандрівникам малолюдність в Парижі взимку якраз буде на руку. Можна гуляти по локаціях з красивою архітектурою, і навіть листя на деревах не заважають милуватися пейзажами.

А якщо на землю випаде сніг, варто вирушити прямо до Ейфелевої вежі. В цей час всі метро і автобуси перейдуть на скорочений режим роботи, тому людей майже немає.

Фото: Париж у снігову погоду (pixabay.com)

Кожну зиму в Парижі з'являється безліч льодових ковзанок. І варто вирушити у Великий палац. Там подають гарячі напої та охолоджене шампанське, і можна просто спостерігати, як інші катаються.

6. Единбург - атмосфера фестивалю

Столиця Шотландії прекрасна в будь-який час року, і навіть якщо йде дощ, місто все одно має певну чарівність. Але круті провулки, що ведуть до замку, виглядають особливо красиво в Новий Рік. Саме час приїхати і подивитися, як шотландці святкують Хогманай. Приготуйтеся до факельної процесії по Королівській Милі і вивчіть слова "Auld Lang Syne", з якими всі "вриваються" опівночі.

Фото: Единбург взимку (unsplash.com/vishwajeet-sawant)

Порада туристам: 2 січня, коли вечірка закінчиться, вирушайте в Ботанічний сад, щоб потрапити на останнє в денному розкладі відвідування стежки з ілюмінацією.

7. Гамбург - пікніки на льоду озер

Взимку в Гамбурзі замість звичних дощів йде сніг. Якщо пощастить, стає досить холодно, щоб два озера в центрі міста замерзли. Коли це відбувається, весь Гамбург виходить на лід - гуляє, катається на ковзанах, ставить кіоски з сосисками і глінтвейном, а люди в основному влаштовують пікніки на льоду.

У місті можна насолодитися різдвяними концертами - в сучасній Ельбській філармонії з прекрасними видами, або в культовій Гамбурзькій церкві Святого Міхаеліса - "Мішель", як її називають місцеві жителі.

Фото: Гамбург взимку (pixabay.com)

Додайте до цього чудові різдвяні ярмарки, особливо перед історичною ратушею, і ви зрозумієте, чому це місто ідеальне в зимовий час.

Порада туристам: вирушайте в кондитерську Ліндтнер в районі Еппендорф. Це традиційне старовинне кафе, що уособлює знамениту любов німців до торта. Спробуйте Lübecker Marzipantorte, кремовий торт з шаром марципану зверху.