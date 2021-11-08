Дощі в центрі та температура до +16: прогноз погоди на сьогодні

Синоптики розповіли, яка сьогодні буде погода﻿. Дощі очікуються у центральних областях, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

Прогноз у всіх областях

Дощі очікуються у Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

Температура повітря складе:

на заході вдень +7+12, а вночі +3+7,

на півночі вдень +9+11, а вночі +4+6,

на сході вдень +10+13, а вночі +3+5,

на півдні вдень +14+16, а вночі +6+8,

у центрі вдень +9+13, а вночі +4+7.

Прогноз в Києві

У Києві﻿ сьогодні мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря вдень складе +8+10, а вночі +4+6.