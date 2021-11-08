Що очікується на валютному ринку у понеділок

Минулої п'ятниці котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку встановили новий річний мінімум - 26,09 гривень на купівлю.

Національний банк зробив усе можливе, щоб долар не опустився ще нижче: вийшовши з інтервенцією на купівлю валюти за ціною 26,10 гривень, він утримував цей рівень до кінця торгів. Як стало відомо порталу «Курс України», цього дня регулятор поповнив свої золотовалютні запаси на 159 млн доларів, а всього за минулий тиждень викупив з ринку 314,5 млн. Пропозиція валюти, що росте, як від експортерів, які готуються до сплати податку на прибуток за 3 квартал, так і від держкомпаній, які продають отриману в кредит валюту, дозволяє припустити, що зміцнення гривні продовжиться і на цьому тижні. Вже сьогодні безготівковий долар може спробувати на міцність 26,00 гривень. І лише Національний банк вирішуватиме, чи опуститься долар нижче, чи затримається на цій цифрі.

Відкриття торгів п'ятниці очікується на рівні 26,05/26,15 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар в оптових обмінниках Києва минулої п'ятниці подешевшав ще на 4 копійки: вранці його продавали по 26,19-26,20 гривень, а надвечір цінник опустився до 26,15-26,16 гривень. У вихідні оператори валютного ринку повідомили про зростання попиту на готівкову валюту: долар у столиці подорожчав до 26,20-26,22 гривень. За такою самою ціною його почнуть продавати і сьогодні вранці. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. Найменше гальмування зниження курсу безготівкового долара буде сприйняте готівковим ринком як сигнал до зростання, і тоді цінники знову почнуть переписувати у бік підвищення.

Євро на ринку FOREX минулої п'ятниці встановив новий річний мінімум - 1,1512 долара, але надвечір пішов вгору і піднявся на 60 пунктів, до 1,1572 долара. Вранці понеділка він торгується у вузькому діапазоні 1,1552-1,1569 доларів. Готівковий євро минулої п'ятниці подешевшав ще на 10 копійок: зранку його продавали по 30,22-30,25 гривень, а надвечір цінник опустили до 30,12-30,15 гривень. У вихідні оптові обмінні пункти віддавали євровалюту за 30,16-30,20 гривень. Така сама ціна очікується і вранці понеділка. Далі все залежатиме від ситуації на українському валютному ринку і як розвиватимуться події на FOREX.

Російський рубль минулої п'ятниці спочатку опустився до 71,90 рубля за долар, а в другій половині дня зріс до 71,08 рубля за долар. Вранці понеділка він торгується у діапазоні 71,15-71,30 рубля за долар. Готівковий рубль у столиці минулої п'ятниці і у вихідні продавали по 3,63-3,65 гривень за 10 рублів. Сьогодні його ціна залишиться на тому самому рівні.