Ілон Маск змінив ім'я у Twitter

Підприємець-мільярдер Ілон Маск змінив ім'я в соцмережі Twitter, перейменувавши обліковий запис з Elon Musk на Lorde Edge. Про це стало відомо у понеділок, 8 листопада, повідомляє "Известия".

Жодних пояснень Маск поки не надав. Відомо, що зміна нікнейму в соцмережі відбулася після того, як бізнесмен запропонував передплатникам вирішити долю 10% акцій Tesla – продавати чи ні. Спеціальне опитування він розмістив у соцмережі та закрив голосування з вагомою перевагою голосів за продаж цінних паперів.