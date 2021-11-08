Ілон Маск змінив ім'я у Twitter
Підприємець-мільярдер Ілон Маск змінив ім'я в соцмережі Twitter, перейменувавши обліковий запис з Elon Musk на Lorde Edge. Про це стало відомо у понеділок, 8 листопада, повідомляє "Известия".
Жодних пояснень Маск поки не надав. Відомо, що зміна нікнейму в соцмережі відбулася після того, як бізнесмен запропонував передплатникам вирішити долю 10% акцій Tesla – продавати чи ні. Спеціальне опитування він розмістив у соцмережі та закрив голосування з вагомою перевагою голосів за продаж цінних паперів.
«Зверніть увагу, у мене немає зарплати чи бонусів. Тільки акції, тому єдиний спосіб для мене сплачувати податки – це продавати акції», – пояснив Маск свій вчинок.