У Києві помітили дуже рідкісний спорткар

У Києві в автосалоні стартував продаж дуже рідкісного поні-кара-Roush Mustang JackHammer за 77 800 доларів (2 млн грн), повідомляє Судово-юридична газета.

Roush Mustang JackHammer має потужність 710 К. С. і 827 Нм шляхом установки продуктивного компресора R2650, посиленого радіатора і модернізованої системи охолодження. Авто з двигуном на 5 літрів також оснащено 6-ступінчастою "механікою" і 10-діапазонною автоматичною коробкою передач.

Крім того, машина унікальна сама по собі, так як її випустили тільки один раз в 2018 році і всього 165 екземплярів. Автомобіль з автосалону Києва має більше 2 500 км пробігу. Сама машина виглядає як нова. Також Roush Mustang JackHammer обзавівся поліпшеною підвіскою з регульованими амортизаторами і посиленими півосями. Він має аеродинамічний обвіс: ще одні повітрозабірники, перероблена решітка, покращений бампер, передній і задній спойлер.

У авто є ексклюзивні 20-дюймові колісні диски з шинами Continental ExtremeContact Sport. Що стосується дизайну, то не обійшлося і від фірмової графіки на дверцятах машини у вигляді хокейної ключки. На кузові і в салоні є шильдики і логотипи Roush.