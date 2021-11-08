ЗАЗ поставить на конвеєр надбюджетний автомобіль

Можливо, ЗАЗ скоро почне випускати новий доступний автомобіль. Йдеться про здешевлену модифікацію Lada Granta, повідомляє Твоя машина.

Щоб зробити і так бюджетний автомобіль ще дешевшим, з моделі планують прибрати кліматичну установку, кондиціонер та систему мультимедіа. До речі, найдешевша версія машини і так коштує лише 7600 доларів. Схожими маніпуляціями вже спричинилися XRAY і Vesta.

Здешевлена версія отримає назву Lada Granta Classic Light. З моделі приберуть такі системи:

Антиблокувальну систему коліс та комплекс, що розподіляє гальмівні зусилля;

Електричні приводи, що регулюють дзеркала;

Систему повноцінного обігріву;

Набір протитуманних фар.

Очевидно, що такі заходи суттєво зменшать ціну моделі. Можливо, до 180 000 грн. Зараз модель у найпростішій комплектації коштує в Україні 225680 грн. Машина оснащена 1,6-літровим двигуном на 97 к.с., що працює в парі з 5-ступінчастою МКПП.