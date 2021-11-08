Терапевт назвала терміни підвищеної температури при COVID-19

Під час COVID-19 підвищена температура може тривати до десяти днів. Такий термін назвала лікар-терапевт Олена Черненко, повідомляє Лента.ру.

"Дуже важливо розуміти, чи збивається [температура, - ред.] вона і чи йде на зменшення. Якщо вона до сьомого-восьмого дня наростає, необхідний терміновий огляд лікаря та можлива госпіталізація" , - розповіла медик.

За її словами, при цьому стабільна температура вище 38 градусів на сьомий-восьмий день у тих, хто не страждає на хронічні захворювання, не говорить про небезпеку. За такого стану потрібно збивати температуру за допомогою жарознижуючих, наголосила Черненко.

Вона додала, що стикалася з пацієнтами з COVID-19, які десять днів пролежали з температурою 39, і вони не зафіксували ураження легень. А в інших пацієнтів могла бути температура в районі 37 градусів, а за кілька днів у них різко погіршувався стан, зазначила лікар-терапевт.

Медик порадила відстежувати стан пацієнта із COVID-19 за допомогою пульсоксиметра. Він дозволить виміряти сатурацію – насиченість крові киснем.