Анонсовано бюджетний крос-хетчбек Volkswagen ID.2

Незабаром у гамі електромобілів VW з'явиться бюджетний крос-хетчбек ID.2. Попередньо стартова ціна новинки складе всього 20 тисяч євро, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

Електричний паркетник Volkswagen ID.2 був анонсований як повністю робочий прототип під назвою ID.Life на автошоу в Мюнхені у вересні цього року. Хоча прем'єра серійного ID.2 запланована на кінець 2025 року, показаний концепт дає цілком реальне уявлення про дизайн та основні особливості моделі.

По-перше, новинка набуде власної ідентичності, а не стане зменшеною копією більшого ID.3. По-друге, цей електромобіль буде міським кросовером B-класу. Швидше за все, серійна модель, отримає звичайні дверні ручки та дзеркала і позбудеться знімного даху концепту.

У найближчому майбутньому звичайні автомобілі з ДВЗ дорожчатимуть у зв'язку зі строгими нормами шкідливих викидів, тоді як електрокари, навпаки, дешевшатимуть синхронно з падінням ціни на акумуляторні батареї.

Саме на цей сценарій для найменшого члена сімейства ID робить ставку Volkswagen. Судячи з концепту, ID.2 матиме габарити, які можна порівняти з VW T-Cross: 4091х1845х1599 міліметрів при довжині колісної бази 2,65 метра.

Враховуючи, що німці збираються бити конкурентів нижчою ціною, жодного 34-дюймового проекційного екрану на лобовому склі серійного Volkswagen ID.2 не буде. Більше того, у початкових комплектаціях у ролі тачскріну інформаційно-розважальної системи виступить смартфон водія.

Для більшої економії тягова батарея матиме кілька варіантів ємності. У 234-сильному прототипі ID.Life встановлено батарею на 57 кВт∙год, що забезпечує запас ходу 400 кілометрів.

Зате оголошена стартова ціна в розмірі 20 000 євро зробить VW ID.2 значно дешевшою в порівнянні з доступними в даний час електромобілями B-сегменту - такими як Peugeot e-208, Opel Corsa-e, Honda e і MINI Cooper SE.

На конвеєр найменший кросовер сімейства ID вирушить наприкінці 2025 року. Зібрати новинку, швидше за все, будуть разом із спорідненими моделями на заводі в Іспанії.