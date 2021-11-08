Журавлинний сік: користь для здоров'я, про яку потрібно знати

З усіх соків з ягід і фруктів про журавлинний сік, мабуть, найбільше чуток і суперечок. Є переконання, що з вашим тілом можуть статися дивовижні речі, якщо ви будете пити журавлинний сік щодня, повідомляє WomanEL.

Користь журавлинного соку

Він містить велику кількість вітамінів, мінералів та інших важливих поживних речовин. Журавлина дає вам невелику кількість вітамінів B1, B2, B3, B6 і K, а також фолієвої кислоти, кальцію, магнію, марганцю, калію та міді.

Однак найбільша вітамінна щільність - це вітамін С. Одна стандартна порція журавлинного соку дає вам 39% від добової норми споживання вітаміну С, що рекомендується.

Як журавлинний сік допомагає запобігти хворобам

Журавлина здавна використовувалася для лікування розладу шлунка, проблем з печінкою та проблем зі здоров'ям сечовивідних шляхів. Насправді, хоча часто вважається, що журавлина тільки лікує інфекції сечових шляхів (далі ІМП), вона також може запобігти їм.

Журавлина та її сік містять сполуку, відому як проантоціанідини, яка, як вважається, зупиняє бактерії, що викликають ІМП.