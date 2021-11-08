Суддя відправив у нокдаун футболіста прямо під час матчу у Франції

Курйозний епізод стався у матчі французької Ліги 1 Реймс – Монако. Суддя випадково ледь не завдав травми футболісту, повідомляє 24 Канал.

Сталось все на початку першого тайму. На 12-й хвилині матчу головний арбітр зустрічі ледь не завдав травми гравцю господарів.

Суддя не помітив за своєю спиною гравця Реймса, розвернувся та випадково зарядив ліктем прямо в обличчя півзахиснику Кассаму Морету. Футболіст миттєво впав на газон після сильного удару, тримаючись за обличчя – нокдаун для гравця господарів.

Жеремі Піньяр з доволі нервовою посмішкою відразу дав свисток та покликав клубних медиків на футбольне поле. На щастя, після надання допомоги постраждалий повернувся на поле. Морету зміг продовжити поєдинок та відіграв майже увесь матч, був замінений на 90+1 хвилині.

Не так часто можна побачити такі курйозні моменти за участю арбітрів. Цей епізод став один із найцікавіших у поєдинку, адже команди розписали нульову мирову.