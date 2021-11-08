Рейтинг Байдена вперше опустився нижче за 38%

Рейтинг схвалення діяльності президента США Джо Байдена впав до 37,8% і став найнижчим з моменту вступу на посаду. Про це свідчать дані соцопитування, оприлюднені у неділю, 7 листопада, газетою USA Today, повідомляє Корреспондент.

Так, 46% опитаних заявили, що чинний голова Білого дому справляється зі своїми обов'язками гірше, ніж вони очікували.

При цьому проти участі Байдена у президентських виборах 2024 року виступили 64% респондентів, серед яких 28% прихильників президентської Демократичної партії.

Водночас 40% учасників дослідження готові віддати свої голоси за Байдена, якби вибори відбулися найближчим часом. Але попереднього главу держави Дональда Трампа готові підтримати 44% опитаних, ще 11% виступили за іншого кандидата.

Дослідження проводила USA Today разом із Саффолкським університетом з 3 по 5 листопада. У ньому взяли участь близько тисячі респондентів, яких опитали телефоном. Похибка становить приблизно 3,1 процентного пункту.