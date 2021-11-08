Курс біткоїну різко виріс

У ніч на понеділок, 8 листопада, курс біткоїну почав різко зростати й злетів понад 66 тисяч доларів за монету, свідчать дані криптовалютної біржі Binance, повідомляє Лента.Ру.

На максимумі криптовалюта доходила до 66,34 тисячі доларів. Востаннє на такому рівні криптомонета торгувалася 21 жовтня. До 67 тисяч біткоїн доходив лише 20 жовтня, після чого скоригувався.

За останні 24 години він виріс на 4 тисячі доларів. Станом на 10:15 криптовалюта торгується по 65,86 тисячі доларів.