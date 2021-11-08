Токени Tesla подешевшали через голосування про продаж акцій

Токени Tesla впали у ціні на 6,8% після опитування власника компанії Ілона Маска у Twitter, повідомляє Ліга.net.

Маск запитав фоловерів, чи варто йому продавати 10% своїх акцій компанії. Він наголосив, що останнім часом багато робиться з нереалізованого прибутку, який є засобом ухилення від сплати податків. Це і спричинило створення опитування, пише Bloomberg.

На криптовалютній біржі FTX токени компанії торгувалися ввечері 7 листопада за ціною $1139, що на 6,8% нижче порівняно з показниками 5 листопада. Агентство також прогнозує зниження вартості цінних паперів Tesla після відкриття торгових майданчиків вранці 8 листопада.

За результатами опитування, більшість користувачів – 57,9% тих, хто проголосував – висловилися за продаж акцій американського підприємця. 42,1% учасників опитування не підтримали цієї ідеї.