"Розумна політика": чи злетить нове об'єднання Разумкова

Ексспікер парламенту Дмитро Разумков створює міжфракційне об’єднання, до складу якого, за різними оцінками, може увійти від 10 до 25 народних депутатів. В "слузі народу" потенційним перебіжчикам вже запропонували скласти мандати. Насправді ж "вигнати з депутатів" в разі приєднання до Разумкова буремних "слуг" не дозволяє закон, повідомляє Depo.ua.

"Створюємо команду однодумців, щоб змінити Україну на краще вже зараз. Міжфракційне об’єднання буде займатися впровадженням стабільної та продуманої державної політики, захистом свободи слова, людини та її життя і здоров’я, а також утвердженням верховенства права. Адже закон повинен бути одним для всіх! До МФО увійдуть депутати з різних фракцій. Наша основна мета - це координація зусиль для розбудови України як правової держави з високим економічним потенціалом" , - заявив Разумков.

За цією патетикою про все хороше, яке проти всього поганого, криється кілька важливих речей.

Навіщо Разумкову своє депутатське об'єднання

По-перше, депутатське утворення, яке, ймовірно, згодом оформиться в політичну силу "Розумна політика" (така партія, до речі, є, зареєстрована в столиці, її очолює громадянин Василь Дмитрович Бублик), дає можливість Разумкову після втрати високого статусу голови Верховної Ради отримати значно менший, але все ж статус. Бо одна справа, коли його титруватимуть "ексспікер" чи "ексголова парламенту", інша – голова міжфракційного об’єднання. Позбавитися асоціації зі словом "колишній" для діяча, що мріє про яскраве політичне майбутнє, важливо з точки зору політтехнологій.

По-друге, наявність такого депутатського об’єднання дратуватиме Банкову і створюватиме нестабільність у лавах "слуг". Та, власне, вже створює.

"Якщо депутати-списочники виходять із "Слуги народу", то нехай складають мандат та йдуть на вибори. У нас звільняються округи" , – прокоментував ситуацію новообраний заступник голови фракції "слуг" Андрій Мотовиловець.

За його словами, до депутатів, обраних за списком партії, можна застосувати імперативний мандат, якщо вони захочуть вийти зі складу фракції. Також він наголосив, що існують юридичні підстави для позбавлення Разумкова депутатського мандату.

Щодо складання мандатів, то імперативний мандат не можна застосовувати до тих, хто входить у міжфракційні об’єднання. Таких груп у Верховній Раді досить багато. Приміром, 21 липня, у другу річницю дочасних виборів парламенту в 2019 році, створили найчисельніше з них - "За конституційну реформу і ефективну владу". До його складу увійшли 283 народних депутати. Що ж до "слуг"-фрондерів, які захочуть стати пліч-о-пліч з Разумковим, то їх можуть хіба виключити з фракції. Самі вони, звісно, мандати не складатимуть і з фракції не виходитимуть. Як, власне, й Разумков. Котрий після втрати посади спікера наголошував, що залишається членом фракції "слуг". Хоча сайт Верховної Ради вперто відносить його до позафракційних.

Можна скільки завгодно тиснути на мораль, казати, що ці люди отримали мандати завдяки імені Зеленського, проте правових методів зупинити входження монобільшовиків до "Розумної політики" нема. Це створюватиме постійну внутрішню напругу у лавах найчисельнішої фракції. І одна справа, виключити з неї двох-трьох неслухняних депутатів, зовсім інша – з десяток. Що лише розв’яже цим людям руки.

Чи піде Банкова на позбавлення мандату самого Разумкова

У "слуг" кілька разів заявляли, що правові підстави для цього є. Однак досі там не підтвердили і не спростували наявність заяви Разумкова про входження до складу фракції ще на початку каденції парламенту. Якщо така заява є, а ексспікер на цьому наполягає, тоді виключити його "СН" не так просто.

Нагадаємо, у 2016 році у Верховній Раді минулого скликання був прецедент: два обранця за списками "БПП" Микола Томенко і Єгор Фірсов залишили лави фракції, після цього партійний з’їзд прийняв рішення позбавити їх мандатів достроково. Таке рішення мотивувалося ст. 81 Конституції України, згідно з якою дочасно втратити мандат депутат-списочник може у разі невходження до складу депутатської фракції політичної партії (виборчого блоку політичних партій), від якої його обрали, або виходу з неї. Повноваження припиняються за рішенням вищого керівного органу відповідної політичної партії з дня прийняття такого рішення. Але ситуація з Разумковим трохи інша.

Тут існує ще один ризик для президентського Офісу. Відібрати мандат у Разумкова і в такий спосіб "збити" на злеті міжфракційне об’єднання, яке створюється під ексспікера, теоретично можна, хоча й сумнівно з точки зору закону, проте на хвилі хайпу той може повернутися до парламенту. Обравшись на мажоритарному окрузі на Чернігівщині, який звільнився після смерті Антона Полякова. Виграти округ не так просто, але з огляду на падіння рейтингів Зеленського і його партії, різко опозиційна риторика кандидата здатна знайти відгук в серцях виборців. Такий поворот виглядає ще гіршим для влади, адже лише додасть Разумкову популярності.

Але є й, по-третє: проєкт "Розумна політика" може як злетіти, так і не здійнятися догори. Приміром, якщо до складу міжфракційного об’єднання увійде мала кількість депутатів. Це виглядатиме як фальстарт. Або ж олігархічні групи, зацікавлені у розкрутці Разумкова, помиряться з Банковою і поставлять цей проєкт на паузу.