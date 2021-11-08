У столиці стався збій у роботі транспорту

У Києві автобуси та тролейбуси курсують з відхиленням від графіка через збій у роботі громадського транспорту, повідомляє Корреспондент.

У Києві вранці 8 листопада відбувся збій у роботі громадського транспорту. Автобуси та тролейбуси курсують з відхиленням від графіка.

Зазначається, що затримуються тролейбуси № 25, 27, 29, 30, 31, 34 на проспекті С. Бандери, 21 у напрямку ст. Зеніт через ДТП.

Також повідомили про затримку автобусів № 21,73,101,114 та тролейбусів №29,30,31,47,50,50 к. у напрямку Керченська площа - проспект Шухевича - проспект Степана Бандери через скупчення автотранспорту.

О 08:35 рух було відновлено, проте затримки транспорту досі існують.