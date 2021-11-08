Нафта подорожчала

Ціни на нафту зростають у понеділок на побоюваннях браку пропозиції через небажання країн ОПЕК+ нарощувати видобуток понад заплановані раніше рівні, повідомляє Интерфакс.

Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 7:10 у понеділок досягла $83,71 за барель, що на $0,97 (1,17%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у п'ятницю ці контракти подорожчали на $2,2 (2,7%) – до $82,74 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) склала до цього часу $82,31 за барель, що на $1,04 (1,28%) вище за підсумкове значення попередньої сесії. На закриття торгів у п'ятницю вартість цих контрактів збільшилася на $2,46 (3,1%) і становила $81,27 за барель.

Як повідомлялося, міністри країн ОПЕК+ минулого четверга одноголосно прийняли рішення продовжувати слідувати наміченому раніше плану, незважаючи на заклики президента США Джо Байдена прискорити нарощування видобутку. ОПЕК+ з липня збільшує виробництво на 400 тис. барелів на добу (б/д) щомісяця для того, щоб нівелювати обмеження в 9,7 млн б/д, взяті на себе в розпал пандемії COVID-19, і щомісяця зустрічається для оцінки ринкової ситуації.

Минулими вихідними саудівська державна нафтокомпанія Saudi Aramco повідомила, що в грудні підніме ціни на всі сорти нафти для покупців з Азії, США, країн Північно-Західної Європи та Середземномор'я.

За минулий тиждень Brent подешевшала на 1,2%, WTI – на 2,8%.

Saudi Aramco у грудні підвищить ціни на нафту, що поставляється в Азію, на $1,1-2,8 за барель, у США - на $0,5 за барель, для країн Північно-Західної Європи підвищення становитиме $1-3,3 за барель, для держав Середземномор'я – $1,1-3 за барель.

Міністр енергетики США Дженніфер Гренхолм заявила в неділю, що, як і раніше, розглядає можливість продажу нафти зі стратегічного резерву (Strategic Petroleum Reserve, SPR) і уважно оцінюватиме дані про запаси нафти в Штатах, які вийдуть цього тижня.