Дипмісії ЄС, НАТО та США в Україні закликали ВР до реформи СБУ

Керівники дипломатичних місій Європейського Союзу (Матті Маасікас, Антті Хартикайнен), Північноатлантичного альянсу (Вінета Кляйне) та Сполучених Штатів (Крістіна Квін) в Україні закликають народних депутатів ухвалити в другому читанні закон про реформування Служби безпеки України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як зазначається в статті, написаній західними дипломатами, після успішного завершення реформи спецслужба зосередиться на боротьбі з тероризмом, контррозвідці та захисті державної таємниці, утративши при цьому повноваження досудового розслідування.

"Центральний елемент реформи, передбачений законопроектом, – поступове позбавлення СБУ повноважень досудового розслідування. Завдяки цьому СБУ перетвориться на спецслужбу, яка зосереджує свою роботу на контррозвідувальній, а не правоохоронній діяльності. Слідчі повноваження перейдуть у правоохоронні органи, що спеціалізуються саме на розслідуванні є предметом пильнішого нагляду порівняно з діяльністю спецслужб" , - йдеться у статті, оприлюдненій у понеділок.

У ній наголошується, що серед інших важливих змін, передбачених законопроектом, – невідкладне впровадження тимчасової системи парламентського нагляду, яка функціонуватиме до моменту створення спеціального наглядового парламентського комітету, а також скорочення штату спецслужби до 20 000 осіб та демілітаризація більшості штатних посад Служби.

"Між тим, законопроект залишає відкритими низку питань. Зокрема, це надзвичайно широкі повноваження контррозвідки, що дозволяють порушувати основні права і свободи людини; збереження права на застосування фізичної сили, спеціальних засобів та вогнепальної зброї; збереження ізоляторів тимчасового тримання; СБУ, а також можливість призначення звільнених працівників СБУ без конкурсу на посади в інших відомствах" , - додають дипломати.

Вони наголошують, що ці недоліки вимагають доопрацювання, особливо на етапі реалізації ключових положень закону щодо посилення судового контролю та зміцнення механізмів нагляду, але вони не повинні бути перешкодою для якнайшвидшого ухвалення закону Верховною Радою.