Глобальне потепління в цьому столітті призведе до скорочення ВВП країн

Щонайменше 65 найбільш уразливих країн зазнають у XXI столітті суттєвого скорочення ВВП через зростання температур на Землі, повідомляють у понеділок західні ЗМІ з посиланням на дослідження організації Christian Aid, представлене на конференції COP26 у Глазго, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними фахівців, якщо Земля прогріється на 2,9 градуса за Цельсієм, то ці 65 країн зіткнуться з падінням ВВП у середньому на 20% до 2050 року та на 64% до 2100 року. Якщо зростання температур вдасться обмежити 1,5 градуса за Цельсієм відповідно до зобов'язань за Паризькою угодою, то скорочення ВВП становитиме 13% до 2050 року і 33% до 2100 року.

Отже, зазначають ЗМІ, доповідь засвідчує, що понад третина країн світу потребує негайної допомоги для надання їхнім економікам стійкості, яка дасть змогу витримати такі наслідки глобального потепління, як аномальна спека, посуха, повені та шторми.

"На кону стоїть здатність країн Глобального Півдня до сталого розвитку", - заявила провідний автор дослідження Марина Андрієвич з Берлінського університету Гумбольдта.

Згідно з доповіддю, вісім із десяти країн, які можуть постраждати найбільше, розташовані в Африці та дві - у Південній Америці. Їм загрожує падіння ВВП на 70% до 2100 року, якщо клімат і далі змінюватиметься відповідно до нинішніх тенденцій, або на 40%, якщо потепління обмежиться 1,5 градуса за Цельсієм. Найгірше ситуація прогнозується в Судані, який може пережити зниження ВВП на 32% до 2050 року та на 84% до 2100 року.

Водночас, уточнюють ЗМІ, ця доповідь не бере до уваги чинника адаптивних заходів, впровадження яких могло б частково пом'якшити економічні збитки від глобального потепління.