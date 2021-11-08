Бразильський легіонер попрощався із Шахтарем

Півзахисник Шахтаря Дентіньо повідомив, що більше не виступатиме у складі донецької команди, повідомляє Сьогодні.

Поєдинок проти Колоса у Ковалівці, виграний Шахтарем 3:1 , став особливим – прощальним для бразильського нападаючого "гірників".

"Це правда, мій період у Шахтарі добіг кінця. Я зіграв свою останню гру у футболці донецького клубу" , – наводить слова Дентіньо.

У своєму Instagram бразилець виклав фотографію футболки Шахтаря, написавши нижче Останній танець.

У складі Шахтаря Дентіньо за 10 років виграв 16 трофеїв:

Чемпіон України (6): 2011/12, 2013/14, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20

Володар Кубка України (5): 2011/12, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19

Власник Суперкубку України (5): 2012, 2014, 2015, 2017, 2021

При цьому Дентіньо відзначився двома голами у ворота найтитулованішого клубу світу – мадридського Реалу – у Лізі чемпіонів. "Вершковим" бразилець забив у 2015-му (3:4) та 2020-му (2:0).