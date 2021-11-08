Як просто приготувати смачний домашній кетчуп

Кетчуп - дуже популярний соус. Він підходить практично до всіх солоних страв. Його дуже люблять і дорослі, і діти, пише Юлія Бойко, РБК-Україна.

І для цього не потрібно володіти унікальними кулінарними здібностями. З рецептом від учасника реаліті Нового каналу "Пекельна кухня" Равшана Хамідова з приготуванням кетчупу впораються навіть новачки.

Для приготування домашнього кетчупу вам знадобляться:

Помідори - 5 шт.

Цибуля ріпчаста - 1шт.

Олія оливкова - 2 ст. л.

Сіль/перець/паприка/зіра/гвоздика - за смаком

Оцет винний - 1 ст. л.

Цукор - 1 ст. л.

Вода - 2 ст. л.

Процес приготування корисного кетчупу

Помідори бланшуємо (робимо на них хрестоподібний надріз і відправляємо в киплячу воду на хвилину).

Дістаємо їх ложкою і переміщаємо в ємність з холодною водою. Далі знімаємо шкірку.

Спеції обсмажуємо на сковороді в олії, щоб вони віддали смак і аромат. Додаємо до спецій нарізану кубиком цибулю.

Як тільки цибуля стане прозорою, додаємо томати, воду, цукор, оцет. Готуємо на повільному вогні 20 хвилин.

Потім перебиваємо все блендером. Проціджуємо через сито, доводимо до смаку сіллю і цукром. При необхідності уварюємо до бажаної консистенції.

Важливо! Домашній свіжий кетчуп потрібно зберігати в холодильнику в ємності з кришкою не більше трьох діб