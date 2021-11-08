Microsoft випустить мишу майбутнього

Microsoft випустить складну комп'ютерну мишу Про це повідомляє німецьке видання Windows United, повідомляє Лента.ру.

У патенті американської корпорації пристрій описується як миша майбутнього. Девайс має арочну форму та зовні нагадує мишу Arc, перша версія якої вийшла у 2008 році. Відповідно до зображень, аксесуар має вбудований шарнір, завдяки якому маніпулятор можна складати для зручнішого перенесення.

Журналісти порівняли мишу зі складними смартфонами, які зараз набирають популярності. У документації пристрою не вказано, чи отримає колесо прокручування. Журналісти вважають, що Microsoft може відмовитись від цього класичного елемента комп'ютерних мишей.

Патент було подано у березні 2021 року та опубліковано 4 листопада. З цього автори зробили висновок, що девайс знаходиться в розробці та аксесуар може бути випущений найближчим часом.